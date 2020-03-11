Erdoğan'dan 'bekletilme' iddiasına yanıt: Medyatik manipülasyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Türk heyetinin Kremlin Sarayı'nda 'bekletildiği' yönündeki haberlerle ilgili olarak "Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz.
11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Türk heyetinin Kremlin Sarayı'nda 'bekletildiği' yönündeki haberlerle ilgili olarak "Putin'in çalışma ofisi bir uçta, biz ise öbür uçtan geliyoruz." dediView on euronews
Kaynak: Euronews.com
Haberin Videosu: Erdoğan'dan 'bekletilme' iddiasına yanıt: Medyatik manipülasyon