Erdoğan'dan 'basketbol' paylaşımı: Haftada 3 gün spor yapmaya gayret ediyorum - Haberler
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Erdoğan'dan 'basketbol' paylaşımı: Haftada 3 gün spor yapmaya gayret ediyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan'dan 'basketbol' paylaşımı: Haftada 3 gün spor yapmaya gayret ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından basketbol oynadığı videoyu paylaşarak, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Basketbol oynadığı videoyu paylaşarak, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından bazı bakan ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı zamanlarda oynadığı basketbol maçlarından görüntüler paylaştı. Erdoğan, paylaşımında, "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır" ifadelerini kullandı.


Erdoğan'dan 'basketbol' paylaşımı: Haftada 3 gün spor yapmaya gayret ediyorum

Erdoğan'dan 'basketbol' paylaşımı: Haftada 3 gün spor yapmaya gayret ediyorum

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