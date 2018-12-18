Erdoğan'dan, Bakan Çavşuoğlu'nun "Çalışabiliriz" Dediği Esad'a Sert Sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana'yı anmaprogramı kapsamında düzenlenen 'Şeb-i Arus' törenine katıldı.

"HER GÜN YENİ CANLAR ALMAYA DEVAM EDİYOR"

Erdoğan, konuşmasında, "Komşumuz Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden zulüm her gün yeni canlar almaya devam ediyor. 1 milyon Müslümanın katledildiği Suriye'de, hala Suriye'nin başındaki zat, yerini korumanın mücadelesini veriyor. Birileri de onun yerini korumasına destek veriyor" demesi dikkat çekti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "ÇALIŞABİLİRİZ" DEMİŞTİ

Suriye'ye dair konuşan Bakan Çavuşoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile birlikte çalışabileceklerini söylemişti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de Beşar Esad demokratik bir seçimi kazanırsa, onunla çalışmayı değerlendiririz" ifadelerini kullanmıştı.