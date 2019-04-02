Erdoğan'dan Avrupa Şampiyonu Tekvandoculara Kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Genç Kadın Milli Takımını tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda, Genç Kadın Milli Takımı'nın altın madalya kazanması dolayısıyla, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e bir kutlama telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA