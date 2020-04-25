Erdoğan'dan, Anayasa Mahkemesi'nin 58'inci kuruluş yıldönümü mesajı
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Erdoğan'dan, Anayasa Mahkemesi'nin 58'inci kuruluş yıldönümü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 58'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi,...

25.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:44
Erdoğan'dan, Anayasa Mahkemesi'nin 58'inci kuruluş yıldönümü mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 58'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 58'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Hukuk sistemimizin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye'nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir. Bundan önce olduğu gibi, 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesi'nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi'nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

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