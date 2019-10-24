Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik
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Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'u kutladı.

24.10.2019 21:12
Erdoğan'dan altın madalya kazanan sporculara tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Dilara Narin ve Berfin Altun'u kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Narin ve Altun'a tebrik mesajı gönderdi.

Kaynak: AA
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