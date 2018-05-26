Erdoğan'dan Almanya'ya Miting Tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'nın HDP'ye miting izni vermesini, "Avrupa'da HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'nın HDP'ye miting izni vermesini, "Avrupa'da HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti" sözleriyle eleştirdi.
Kaynak: Dunya.com