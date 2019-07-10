Erdoğan'dan Ali Babacan'a: Bir an evvel partisini kursun, seçime dört sene var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunduğu Bosna Hersek'ten dönüşünde gazetecilere Ali Babacan ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Babacan'a "Ümmeti parçalamaya hakkınız yok" dediğini ifade eden Erdoğan, bir an evvel parti kurmasını tavsiye ettiğini de belirtti.

Bosna Hersek dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, Ali Babacan'a ile 23 Haziran seçimleri öncesi gerçekleşen görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Erdoğan "Partimizden bu şekilde ayrılanlar daha önce de olmuştu. Hatta grup kuracak milletvekiliyle ayrılanlar olmuştu. Bu isimler kimlerdi diye sorsam acaba hatırlar mısınız?" ifadesinde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle