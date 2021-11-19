Erdoğan'dan AK Parti milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan'dan AK Parti milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan'dan AK Parti milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için yayınladığı taziye ilanında, "Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için yayınladığı taziye ilanında, "Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için bugün bazı gazetelerde başsağlığı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hayatını müftü, idareci, yazar, programcı, konuşmacı olarak irşat ve eğitim-öğretim faaliyetlerine adayan ilim ve irfan insanı İmran Kılıç kardeşimiz ebedi aleme irtihal etmiştir. Ülkemize ve milletimize hizmetlerini daima şükranla yad edeceğimiz kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, Kahramanmaraşlılara ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."


Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gündeme getirmişti! ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda gündeme getirmişti! ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden AK Parti Milletvekili İmran Kılıç için taziye ilanı Açıklaması

 AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç vefat etti

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title