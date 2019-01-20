Erdoğan'dan Afrin Açıklaması: Saldırılar Hiçbir Zaman Mücadelemizi Yıldırmayacak

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de bir yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Saldırılar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak." dedi.