Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'ye Uyarı: Müttefiksek Anlaşmaya Uymalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International'a yaptığı açıklamada, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı. İran nükleer anlaşmaya uyacaktır. ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan, rehine diplomasisi değildir. ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hata. Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında. ABD Suriye'de terör örgütü PYD/YPG ile birlikte hareket ediyor. ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı. 10 büyük ekonomi arasında bir başarı hikayesi yaratacağız. Tüm partilerin propaganda şansı var." dedi.

"ABD'NİN ELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMASI HATA"

Erdoğan ABD'in gerçek dostlarını kaybettiğini ifade ederek, "ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşıma teşebbüsü hatadır." dedi.

"REHİNE DİPLOMASİSİ DEĞİLDİR"

ABD'nin rahip Brunson'un iadesini istemesini değerlendiren Erdoğan, "ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan, rehine diplomasisi değildir." ifadelerini kullandı.

"ABD ANLAŞMAYA UYMALI"

Erdoğan, ABD Senato'suna sunulan F-35'lerin satışının iptal edilmesi önergesine, "F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı." şeklinde konuştu.

"ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SİLAHLANDIRDI"

Sınır hattının taciz altında oluğunu söyleyen Erdoğan, " ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı. ABD Suriye'de terör örgütü YPG ve PYD ile birlikte hareket ediyor. Terör örgütünün başı hala ABD'de." dedi.

Ayrıntılar geliyor...