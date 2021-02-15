Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bal gibi de PKK'nın yanında ve arkasındasınız (2)

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ARTVİN HAVALİMANI İNŞAATINI İNCELEDİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda katıldığı AK Parti İl Kongresinin ardından Pazar ilçesinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.
RİZE-ARTVİN HAVALİMANI İNŞAATINI İNCELEDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda katıldığı AK Parti İl Kongresinin ardından Pazar ilçesinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Proje hakkında Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi alan Erdoğan ardından Rize Belediyesini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen inceleme ve ziyaretlerin ardından Erdoğan, Alipaşa Mahallesi'ndeki Ricosta Otele geçti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ