Erdoğan'dan ABD'ye tepki: Bal gibi de PKK'nın yanında ve arkasındasınız (2)

ARTVİN HAVALİMANI İNŞAATINI İNCELEDİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda katıldığı AK Parti İl Kongresinin ardından Pazar ilçesinde yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.