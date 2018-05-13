Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs Eleştirisi

Erdoğan, Kudüs'le ilgili "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.

Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs Eleştirisi

Erdoğan, Kudüs'le ilgili "ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BM kararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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