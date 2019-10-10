Erdoğan'dan AB'ye: Operasyonumuza işgal derseniz, kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz

10.10.2019 15:58

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sınır ötesine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) seslenerek "operasyonumuzu işgal hareketi olarak nitelerseniz kapıları açar 3,6 milyon milyon mülteciyi size göndeririz dedi.