Erdoğan'dan AB'ye: Operasyonumuza işgal derseniz, kapıları açar 3.6 milyon mülteciyi size göndeririz

10.10.2019 15:22

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sınır ötesine yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci günü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) yetkililerine seslenerek "Kendinize gelin, operasyonumuzu işgal hareketi olarak nitelerseniz işimiz kolay, kapıları açar 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz" dedi.



Erdoğan, Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün şu dönemde adeta cirit attığını belirterek "Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle