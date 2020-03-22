Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara çağrı: Dışarı çıkmayın evinizde oturun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini belirterek "devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında olduğunu" söyledi.
22.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların evlerinde kalması gerektiğini belirterek "devletin tüm kurumlarıyla görevinin başında olduğunu" söyledi.
Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 12 vatandaşın daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından Twitter hesabında bir mesaj paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com