Erdoğan'dan 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan ülkelere sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen arşiv sempozyumunda Ermeni meselesine değindi.

1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyan ülkeleri eleştiren Erdoğan, "Bugün Irak'ta, Suriye'de, Afrika'da ölen milyonlarca sivilin gerçek katilinin kim olduğunu söylemeye gerek yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle