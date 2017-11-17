Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Gül'e Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle taziye dileğinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede, merhuma Allah'tan rahmet diledi.



Vefattan müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.