Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımın da zaman zaman medyadan zarar görmesine rağmen, farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum.

Erdoğan'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsımın da zaman zaman medyadan zarar görmesine rağmen, farklı seslerin, farklı kültürlerin kendini ifade edebilmesi, fikirlerini rahatlıkla söyleyebilmesi için mücadeleler verdim, vermeye devam ediyorum." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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