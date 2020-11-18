Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."
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Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."

18.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:54
Erdoğan:

Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.

Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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