Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."
18.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:54
Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.
Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun