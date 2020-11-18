Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir."

Erdoğan: "Daha Kıbrıs meselesinin ne olduğunu, Maraş'ın açılmasının ne anlama geldiğini bilmeyen birine ekonomiyi izah etmek mümkün değildir.