Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti
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Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti

18.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:06
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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