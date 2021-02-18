Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti
18.02.2021 16:03 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:06
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti.
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da yeniden tesis çalışması süren ulaştırma hatlarının verimliliği için 3 ülke uzmanlarının bir araya gelebileceğini ifade etti
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan