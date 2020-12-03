Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti

03.12.2020 20:41 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:44
Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti.

Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

Rusya ve Türkiye Dağlık Karabağ'da ortak merkez kurulması konusunda anlaştı
Rusya ve Türkiye Dağlık Karabağ'da ortak merkez kurulması konusunda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sağlık Bakanlığımızın attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız'
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sağlık Bakanlığımızın attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Selahattin Demirtaş
Magazin Beyonce Sezen Aksu Ajda Pekkan Emel Müftüoğlu
Spor Okan Buruk Erol Bulut Nacer Chadli Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan, Dağlık Karabağ'da barış ve istikrarın yeni fırsat pencereleri açacağını, bunun Ermenistan dahil bölge ülkelerinin yararına olacağını belirtti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 20:44:38. #1.14#
title