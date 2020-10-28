Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz."
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Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz."

28.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:59
Erdoğan:

Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz.

Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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