Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz."
28.10.2020 10:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 10:59
Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz.
Erdoğan: "Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz