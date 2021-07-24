Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke...

Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."