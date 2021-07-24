Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke...
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Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke...

Erdoğan: 'Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."

Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke... - Haberler
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