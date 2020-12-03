Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari...
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Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari...

03.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:35
Erdoğan:

Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz.

Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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