Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari...
03.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:35
Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz.
Erdoğan: "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı şanına yaraşır bir binaya kavuşturma yanında şehrimizin sembollerinden olacak modern bir mimari eseri de ülkemize kazandırmış oluyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap