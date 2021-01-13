Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz hem de cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz hem de cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7'nci Olağan Kırşehir-Kırıkkale-Yozgat-Sivas İl Kongrelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri sebebiyle bir süre ara verdikleri kongrelere bugün yeniden başladıklarını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki haftadan itibaren salgın tedbirlerinde değişiklik olana kadar Yüksek Seçim Kurulu takvimine uygun şekilde pazartesi, salı ve çarşamba günleri il kongrelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz şubat ayının son günlerinde planladığımız İzmir, Ankara ve İstanbul kongreleri ile birlikte bu süreci tamamlamaktır. Böylece büyük kongre öncesi tüm hazırlıklarımızı bitirmiş olacağız" dedi.

'SİYASETTE ASIL BELİRLEYİCİ OLAN YÜZ YÜZE İLİŞKİDİR'AK Parti'nin kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olduğuna dikkat çeken Erdoğan, parti teşkilatlarına şöyle seslendi: "Her kongremizde, her seçimde kadrolarımızı sürekli yeni isimlerle, yeni seslerle, yeni nefeslerle tahkim ederek; yönümüzü geleceğe dönerek yolumuza devam ediyoruz. Kadın ve gençlik kollarımızla birlikte ülkemizin en geniş tabanlı partisi durumundayız. Üye sayımızı salgın şartlarına rağmen sadece geçtiğimiz yıl 1 milyon artırmış olmamız milletimizin partimize sahip çıktığının işaretidir. Sizlerden beklentimiz milletimizin kalbindeki bu sevgiyi yılın her günü, partimize desteğe dönüştürecek bir muhabbet iklimi oluşturmanızdır. Medya ve sosyal medya mecraları elbette önemlidir, ancak siyasette asıl belirleyici olan yüz yüze ilişkidir. Belki başka partiler için bu mümkün olmayabilir, ama AK Parti bakımından milletimizin her bireyine ulaşmanın hiçbir zorluğu yoktur. Türkiye 'nin en çok üye sayısına, en yaygın teşkilat ağına, en güçlü faaliyet imkanlarına sahip partisiyiz. Şayet buna rağmen gönlünü kazanmak için ulaşmadığımız, kapısını çalmadığımız, hasbihal etmediğimiz, derdini, talebini dinlemediğimiz tek bir kişi dahi varsa, bu bizim eksiğimizdir. Kongrelerimizde görev alan il yönetimlerinden en büyük beklentim 2023'e kadar her günümüzü seçim günü gibi görerek çalışmalarıdır."'CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ TEKRAR KAZANACAĞIZ''Tarlada izi olmayanın, harmanda yüzü olmaz' atasözünü hatırlatan Erdoğan, yılın her günü milletle hemhal olmayanın seçim günü diyecek sözünün kalmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi: "Milletin gönlüne girmek için gece gündüz çalışmayı kendine yük veya zül gören yanlış yerde yanlış göreve talip demektir. Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız. AK Parti'nin 19 yıldır girdiği her seçimden birinci çıkmasının gerisindeki hikmet işte budur. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak hem Meclis'te ezici bir çoğunlukta temsil edileceğiz hem de cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağız. Bu süreçte göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. ve illerimizde Cumhur İttifakı olarak gerek AK Parti olarak gerek MHP olarak gerek BBP olarak Cumhur İttifakı güçlenerek yarınlara yürümektedir, yürüyecektir."'BİZİ NE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ALÇAKLIKLARI, NE KURULAN TUZAKLAR YORUYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese gönüllerinin, kapılarının ve partinin tüm kademelerinin sonuna kadar açık olacağını kaydederken, bugüne kadar yüzü hep geleceğe dönük bir parti olduklarını, bu şekilde de hareket etmeyi sürdüreceklerini dile getirdi. Hem Hallac-ı Mansur'a hem Pir Sultan Abdal'a atfedilen 'Ellerin attığı taş değil, dostun attığı gül yareler beni' sözüne işaret eden Erdoğan, şöyle dedi: "Bizi de ne terör örgütlerinin alçaklıkları, ne kuyruk acısıyla üzerimize saldıranların oyunları, ne de önümüze kurulan tuzaklar yoruyor. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik, geliriz. Bizi asıl yoran bu ülkenin selameti, bu milletin esenliği için, omuz omuza hareket etmemiz gerekenlerin sergiledikleri tavırlardır. Siyasette her seviyede elbette rekabet vardır. Olması da iyidir, hizmet yolunda yapılan rekabet kaliteyi yükseltir. Ama ülkemizde siyaseti söylemi ve uygulamalarıyla rekabetle izah edilemeyecek sınırların dışına çıkartan bir anlayışla karşı karşıyayız."'CHP BÜYÜK ACILARIN, ZULÜMLERİN PARTİSİDİR'Eskiden ancak marjinal kesimlerde rastlanabilecek söylem ve yöntemlerin, ülkenin en büyük ikinci partisinin siyasetinin merkezine yerleştiğini ifade eden Erdoğan, CHP'ye yönelik şu eleştirilerde bulundu: "Aslında biz bu anlayışı muhatap almak istemiyoruz. Ama öyle şeyler söylüyor ve yapıyorlar ki milletimize olan saygımız gereği cevaplarını vermek, hadlerini bildirmek, hak ettikleri şekilde davranmak mecburiyetinde kalıyoruz. Mesela bu zihniyetin temsilcisi olan zat, dün yine bühtan üzerine bühtan sıraladı. Neymiş efendim, CHP Türkiye'yi büyütmüş, AK Parti Türkiye'yi büyütmemek için çalışmamış. Kısmen doğru bir tespit. Gerçekten de CHP tarihi boyunca hep Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini, ayağındaki prangaları büyütmüş bir partidir. Milletimizin hafızasında CHP büyük acıların, büyük zulümlerin partisidir. Bugün de aynı düsturu yerine getiriyor. AK Parti ise CHP'nin başımıza sardığı bu büyük sorunların hepsini ortadan kaldırmak için çalışmıştır. Her birini milletimizin çok yakından bildiği icraatlarımızın büyüklüğü ise bu tartışmanın konusu dahi olamaz. Bunu söyleyen kim? Hayatında karar verici olarak tek bir saniye görev yapmamış, tek bir konuda ifade ortaya koymamış, irade ortaya koymamış, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu batırmış, milletin ve memleketin hayrına tek bir işe omuz vermemiş birisi."'MİLLETİN DOĞRUDAN SEÇTİĞİ CUMHURBAŞKANINI HAZMEDEMİYORLAR'Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Tabi bunlar alıştılar yıllarca darbecilerden, vesayetçilerden, cuntacılardan Cumhurbaşkanı seçmeye, milletin önce 2014'te ardından yeni sistemle birlikte 2018'de doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanını hala hazmedemiyorlar. Kendi partilerinde işler kasetle, tacizle, tecavüzle, hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle bir göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar. Aslına bakarsanız bu kişinin kürsüde ettiği her lafın, Allah'ın verdiği havayı boşa tüketmektir. İsraf her konuda olduğu gibi bu konuda da haramdır. En vahimi de aynı yalanları, aynı iftiraları, aynı hezeyanları döne döne tekrarlamayı siyaset sanan bu zihniyetin ülkenin ikinci büyük partisinin başında kalabiliyor olmasıdır. Kendisinde zaten olmayan vasıfları sürekli soru cümleleriyle ifade eden bu karikatür zatın psikolojik analizi, işin erbabı için bulunmaz bir hazinedir. Anayasada Cumhurbaşkanına verilen sorumluluklardan haber siz, Cumhurbaşkanının aynı zamanda siyasi sıfat ve görev sahibi olduğunu bilmeyen bir kişi daha alfabenin A'sında çuvallamış demektir. İşin başında böylesine bir cehalet sergileyen veya kendince herkesi aldatmaya çalışan bir kişinin diğer söyledikleri zaten hükümsüzdür. Teröristlere arkadaş, darbecilere, 'hak hukuk savunucusu' diyen, milli projelerimizi engellemek için her şeyi yapan, sınır ötesi harekatlarımıza gölge düşürmeye çalışan, yatırımcılara, 'ülkeye gelmeyin' çağrısı yapan bir kişi için ne desek az gelir. Girdiği her seçimi kaybetmiş bu zatın, zerre kadar onuru, kendisine azıcık saygısı olsa kasetle geldiği koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi."'BİZE DURMAK, BİR ANI BİLE BOŞA GEÇİRMEK HARAMDIR'Kendi başarısızlığını, iftira ve yalan çıtasını sürekli yükselterek örtmeye çalışan bir zihniyetten ülkeye hayır gelmeyeceğini söyleyen Erdoğan, "CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın sürekli başlarını yere eğdiren bu zihniyeti en kısa sürede tasfiye edeceklerine inanıyorum. Önümüzdeki seçimlerin bu bakımdan hem ülkemizin hem de bu partinin önünde yeni bir dönemin açılışına vesile olacağına inanıyorum" dedi.'Kim ne derse desin biz kendi işimize bakacağız' diyen Erdoğan, milletin AK Parti'den diğer tüm hususların ötesinde hizmet beklediğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önceliğimiz ülkemizin güvenliği ve huzuruyla birlikte, milletimizin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Devlet de bunun için vardır, siyaset de bunun için vardır. Bugüne kadar Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmet gerçekleştirmemiz elbette önemlidir. Ama asıl yapacaklarımız daha ileridedir. Ülkemizi 2023 hedeflerine tamamen ulaştırmadan bize durmak, duraksamak, bir anı bile boşa geçirmek haramdır. Evlatlarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir Türkiye bırakamazsak gözümüz açık gider. Rabbim bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederek tarihe ismi hayırla anılan bir parti ve kadro olma şerefini inşallah nasip eyler. Bunun için hep birlikte gece gündüz çalışmalıyız" diye konuştu.PARTİLİLERE 'BUNA HAZIR MIYIZ?' DİYE SORDU

Konuşmasının sonunda Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Kırıkkale, Kırşehir, Sivas ve Yozgat İl Kongrelerindeki AK Partililere 'Şimdi soruyorum. Buna hazır mıyız?' diye sordu, partililer ayağa kalkıp alkışlayarak yanıt verdi. Erdoğan, daha sonra sırayla 4 ayrı şehirle canlı bağlantı yaparken, Yozgat Kongresine katılan Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Sivas Kongresine katılan Bekir Bozdağ'a 'Orada kar var mı? Ankara'da kar var, inşallah sizi Ankara karla karşılayacak' diye seslendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ