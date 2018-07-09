Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni Açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı, bakanlıklarımız, politika kurullarımız, ofislerimiz başta olmak üzere, yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk." dedi.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.

Sözlerine "Ülkemiz tarihinin en önemli demokratik dönüşümlerinden biri bugün başarıyla tamamlanmıştır. Dünyada yönetim sistemini demokratik yollarla değiştirebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye olarak girmiş bulunuyoruz." diye başlayan Erdoğan, demokrasinin 15 Temmuz gecesi milletin kanı ve canıyla aslında rüştünü ispat ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimlerinin ülkenin demokrasisinin sandıkta rüştünün en üst düzeyde ispatı olduğunu bildirdi.

Gerek katılım gerekse kesin sonuçlara bakıldığında ortaya çıkan tabloyla dünyada eşi ve benzeri olmayan bir seçim gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, "Bir kez daha hem seçim sonuçlarının hem de yeni yönetim sistemimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum." diye konuştu.

"MHP'ye teşekkür etmek istiyorum"

Başkan Erdoğan, seçimlerde sandığa giderek iradesini yansıtan 50 milyonun üzerindeki vatandaşın her birine parti ve aday ayrımı gözetmeksizin şükranlarını sunarak, şahsını cumhurbaşkanlığına layık gören 26 milyon 331 bin vatandaşa ayrıca teşekkür etti.

"Artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olarak görevimizi yürüteceğiz." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için yüreğinde ülke ve millet sevdası olan herkesle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağız. 15 Temmuz'dan itibaren bizi destekleyen, yeni yönetim sistemimizi hayata geçirebilmemize imkan sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi'ne, buradan başta Sayın Genel Başkan Bahçeli olmak üzere, teşekkür etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkemizin ve milletimizin menfaatleri çerçevesindeki iş birliğimizi inşallah Meclis'te de geleceğe yönelik sürdüreceğiz."

"Yeni dönemin ruhuna uygun yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk"

Başkan Erdoğan, yeni yönetim sisteminin hazırlıklarına 16 Nisan halk oylamasının hemen ardından başladıklarını vurgulayarak, "Uzun ve yoğun bir mesainin ürünü olan yeni yönetim sistemi mimarimizin çalışmalarını geçtiğimiz günlere kadar devam ettirdik. Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, bakanlıklarımız, politika kurullarımız, ofislerimiz başta olmak üzere, yeni dönemin ruhuna uygun şekilde yönetim mimarimizin çatısını oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan yardımcılarından başlayarak, aşağıya doğru üst yönetim yapılarının hazırlıklarını da tamamladıklarını bildiren Erdoğan, yeni yönetim mimarisini seçimden önceki günlerde televizyon programlarında milletle de paylaştıklarını anımsattı.

Erdoğan, geçen hafta boyunca eski sistemden yeni sisteme geçişin alt yapısı mahiyetindeki kanun değişikliklerinin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Bugün de TBMM'de yemin ederek, "yeni sistemin yetkilerine sahip cumhurbaşkanı" olarak resmen göreve başladığını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Hemen ardından da 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni yayımladık. Bu kararnameyle anayasamızın verdiği yetkiye dayanarak, yeni yönetim yapısının çatısını resmen hayata geçirmiş olduk. Böylesine kapsamlı ve önemli bir değişimin kolay olmadığı gerçektir. Bununla birlikte yeni sistemi en üstten en alta kadar devletimizin tüm hücrelerine en kısa sürede nüfuz ettirmekte kararlıyız.

Ne bizim ne de bizden sonra gelecek olan cumhurbaşkanlarının yürütme görevi konusundaki aksaklıklar, esiklikler hususunda milletimize karşı öne sürebilecekleri bahaneleri kalmamıştır. Elbette anayasa ve yasa gerektiren reformları Meclis'te uzlaşma yoluyla çıkarmak mecburiyetindeyiz. Ancak anayasanın, cumhurbaşkanına verdiği yürütme görevleri ve bununla bağlantılı yetkiler konusunda hiçbir mazerete sığınma hakkımız bulunmuyor. Bunun için milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bakanlarımız ve ekibimizin diğer mensuplarıyla gece gündüz çalışacağız."

"Bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla 17'ye indirdik"

Cumhurbaşkanı olarak yeni dönemdeki en önemli yetkilerinden birisinin de kabineyi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın oluşturabilme imkanı bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Daha önce de açıkladığımız gibi bakanlık sayımızı başkan yardımcımızla 17'ye indirdik. Başkan yardımcımızın dışında 16 bakan." dedi.

Başkan Erdoğan, bazı bakanlıkların isimleriyle aynen muhafaza ettiğini, işlevlerini ve bağlı kurumlarını değiştirirken bazı bakanlarını birleştirdiklerini, bazılarını da tümden lağvettiklerini aktardı.

Erdoğan, yeni yapılarıyla bakanlıkların daha etkili ve hızlı icraat yapabileceklerine inandığını, yeni sisteme göre kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanların isimlerini açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Daha sonra, yeni sisteme göre kurulan ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki bakanların isimlerini açıklayan Erdoğan, kendilerini aynı zamanda kürsüye davet etti.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı kürsüye çağıran Erdoğan, ardından bakanları açıklamaya devam etti.

Parlamento'dan 4 ismi kabineye aldığını belirten Erdoğan'ın bakan isimlerini şöyle sıraladı:

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan."

Başkan Erdoğan, "Bu isimlerden oluşan kabinemiz, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

"Aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileğinde bulunan Erdoğan, bakanlara çalışmalarında Allah'tan başarılar temenni etti.

Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bakan Yardımcılarımızın, politika kurullarımızın başkan vekillerinin ve üyelerinin, ofis yöneticileri ve diğer üst düzey idarecilerimizin atamalarını da en kısa zamanda tamamlayacağız. Yeni yönetim sistemimizi reformist bir anlayışla aşama aşama en aşağıdaki memura kadar indireceğiz. Özel sektörümüzden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar ülkemizin tüm dinamiklerinin devlet yönetimindeki bu değişime uygun şekilde kendilerini yenileyeceklerine inanıyorum. Aynı şekilde yasama ve yargı organlarımızın da ülkemizin ve milletimizin değişen ihtiyaçlarına uygun şekilde kendilerini geliştireceklerini ümit ediyorum. Böylece ülkemiz, 2023 hedeflerine topyekun bir değişimle ulaşırken bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını gerçekleştirebilecekleri çok güçlü bir zemin hazırlamış olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. İlginiz için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarının ardından kabine üyeleriyle beraber, basın mensuplarına poz verdi.