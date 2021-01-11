Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir."
11.01.2021 19:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:56
Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir.
Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak yasama, yürütme ve yargı gücünü, milletimizi bu tehditlere karşı korumak için seferber etmek anayasal vazifemizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım