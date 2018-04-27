Erdoğan Cumhurbaşkanı Adaylığı Muvafakatnamesini İmzaladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp, AK Partimizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Erdoğan Cumhurbaşkanı Adaylığı Muvafakatnamesini İmzaladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp, AK Partimizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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