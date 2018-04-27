Erdoğan Cumhurbaşkanı Adaylığı Muvafakatnamesini İmzaladı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp, AK Partimizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp, AK Partimizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Kaynak: Dunya.com