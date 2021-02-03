Erdoğan: Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı fırsatı tarihi zafere dönüştürme mücadelesinde yanımızda yer alacaklara yüreğimiz ve kapımız...
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Erdoğan: Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı fırsatı tarihi zafere dönüştürme mücadelesinde yanımızda yer alacaklara yüreğimiz ve kapımız...

03.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:26
Erdoğan: Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı fırsatı tarihi zafere dönüştürme mücadelesinde yanımızda yer alacaklara yüreğimiz ve kapımız...

Erdoğan: Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı fırsatı tarihi zafere dönüştürme mücadelesinde yanımızda yer alacaklara yüreğimiz ve kapımız açıktır.

Erdoğan: Cumhur İttifakı ile ülkemizin yakaladığı fırsatı tarihi zafere dönüştürme mücadelesinde yanımızda yer alacaklara yüreğimiz ve kapımız açıktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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