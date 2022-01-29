Erdoğan: Cumhur İttifakı emin adımlarla yolunda ilerliyor (4)
Demirören Haber Ajansı, Selçuk Başar - Politika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRABZON'DACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Giresun Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.
GİRESUN (DHA) - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TRABZON'DA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da Ak Parti İl Danışma Meclisi toplantısının ardından Giresun Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından helikopterle Trabzon Havalimanı'na geldi. Burada Vali İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele geçti.
Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON,