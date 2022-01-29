Erdoğan: Cumhur İttifakı emin adımlarla yolunda ilerliyor (3)

GİRESUN (DHA) - AK PARTİ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'daki toplu açılış töreninin ardından, partisinin Giresun İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılıp, partililere hitap etti. Tören yapılan salonu küçük bulan Erdoğan, kentte bugün 3 bin 500 kişilik spor salonunun açıldığını anımsatarak parti yetkililerine "Giresunlu gençler bu salona sığmıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletin gönlünü kazanmak, milletin sıkıntılarına çözüm üretmek yerine siyasi ikballerini yabancı büyükelçiliklerin kapılarında arıyorlar. Kendi ülkesini kendi devletini batılı büyükelçiliklere şikayet edecek kadar alçaldılar, küçüldüler. Milli onur ve haysiyetlerini kaybettiler. Sorsan Atatürk'ün partisiyiz derler. Sorsan Cumhuriyeti biz kurduk derler. Ama bölücü örgütün uzantıları ile yol yürümekten de çekinmezler. Millete karşı sergiledikleri küstahlıkların hiçbirini Meclis kürsüsünden kendilerine ayar verenlere yapamazlar. Bunların siyasetteki en büyük meziyetleri tank namlusu görünce kaçmak, millet can derdindeyken ellerinde kahve fincanıyla televizyon karşısında keyif çatmaktır. Korkaklık, becerisizlik, müfterilik, kifayetsiz müfterilik dışında hiçbir özellikleri yok. Nitekim bu tabloyu bizim gibi milletimiz de çok iyi görüyor ve hazıra konma peşinde koşan bu tatlı su siyasetçilerine asla yüz vermiyor. Sadece son bir haftada yaşananlara bakmak bile muhalefetin çapını ve zihniyetini görmek için kafidir. Hiçbir tahrik, hiçbir hesap, hiçbir iftira bunları kurtaramayacak. Hiçbir medya kampanyası bunların skandallarının üzerini kapatamayacaktır. İnşallah 2023 seçimleri ardından da 2024 mali idareler seçimleri bu beceriksizliklerin siyasetten tasfiye edildiği birer milat olacaktır. Tabii bunun için asıl sorumluluk AK Parti'li kadrolara düşüyor. Bugünden itibaren çok daha güçlü bir şekilde çalışacağız. Bugünden itibaren daha koordineli uyumlu planlı çalışacağız. Gönüller kazanmanın gönüllere girmenin yeni gönüllere girmenin yeni gönüller fethetmenin mücadelesini vereceğiz. Bize oy versin veya vermesin, bizi desteklesin veya desteklemesin tek tek herkese ulaşacak ve gerçekleri onlara anlatacak başkalarının partilerine değil milletin partisi AK Parti'ye inanmalarını isteyecek onları ikna edeceğiz" dedi.