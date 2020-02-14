Erdoğan, Cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.
Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı.
Pakistan'daki resmi temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Erdoğan, Cuma namazının ardından Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katıldı.
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