Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek. 


- İstanbul

Kaynak: DHA
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