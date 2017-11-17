Erdoğan, Cuma Namazını Beştepe Millet Camisi'nde Kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşması sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunan Beştepe Millet Camisi'ne geçen Erdoğan, beraberindekilerle cuma namazını kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camidekilerle de selamlaştı.