Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir."
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Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir."

03.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:35
Erdoğan:

Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir.

Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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