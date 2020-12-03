Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir."
03.12.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:35
Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir.
Erdoğan: "(CSO binası) Burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür-sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü