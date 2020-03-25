Erdoğan: Covid-19'un yayılma hızını 2-3 hafta içinde kıracağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız"