Erdoğan: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Millete Sesleniş' konuşması yapıyor: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik
30.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:46
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.54'te başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com