Erdoğan: "(Çoklu baro düzenlemesi) Avukatların, pek çok hakkını hukuki güvence altına alan bir... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnfaz düzenlemesiyle hem adaletin tecellisini hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasını gözeten yeni bir sisteme geçtik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesini biz sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çoklu baro düzenlemesini de içeren ve avukatların kılık-kıyafetten baro keseneğine kadar pek çok hakkını hukuki güvence altına alan bir düzenlemeyi de geçtiğimiz hafta hayata geçirdik"

Kaynak: AA