Erdoğan: "(Çoklu baro düzenlemesi) Avukatların, pek çok hakkını hukuki güvence altına alan bir...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi.
21.07.2020 16:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (8)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnfaz düzenlemesiyle hem adaletin tecellisini hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasını gözeten yeni bir sisteme geçtik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesini biz sağladık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çoklu baro düzenlemesini de içeren ve avukatların kılık-kıyafetten baro keseneğine kadar pek çok hakkını hukuki güvence altına alan bir düzenlemeyi de geçtiğimiz hafta hayata geçirdik"
Kaynak: AA