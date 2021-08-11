Erdoğan: "Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte...
Erdoğan: "Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı.
Erdoğan: "Coğrafyamızda yangın söndürmede en önemli hava aracı olan helikopterler 2002 yılında 18 adetken 2021 yılında 39'a çıkardık ama bu süreçte bu rakam 60'a yaklaştı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş