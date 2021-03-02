Erdoğan: "Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz."
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Erdoğan: "Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz."

02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:53
Erdoğan:

Erdoğan: "Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz.

Erdoğan: "Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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