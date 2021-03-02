Erdoğan: "Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz."
02.03.2021 14:53 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:53
Erdoğan: "Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz.
Erdoğan: "Çocukların dijital riskler, siber zorbalık ve internet bağımlılığından korunmasına yönelik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş