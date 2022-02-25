Erdoğan: Çocuklarımıza daha iyi eğitim sağlayacak her türlü teklife ve tenkide açığız

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Çocuklarımıza daha iyi eğitimi sağlayacak her türlü teklife ve tenkide açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları toplu açılış törenine katıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

"28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN EĞİTİM SİSTEMİMİZDE AÇTIĞI KANAYAN BİR YARAYI DAHA İYİLEŞTİRDİK"

"HİÇBİR KOMPLEKSİMİZ OLMAMIŞTIR"

Erdoğan, "Millet olarak eğitim konusunda güç birliği yaptığımızda elbette daha ileriye gideceğimize inanıyorum. Çocuklarımıza daha iyi eğitimi sağlayacak her türlü teklife ve tenkide açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden kimi meslek örgütlerinin de meseleye bu şekilde yaklaşmalarını ümit ediyoruz" dedi.