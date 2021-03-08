Erdoğan: "Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet, aile, ülke ve millete toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh hastalığının işaretidir."
08.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:23
Erdoğan: "Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet, aile, ülke ve millete toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh hastalığının işaretidir.
Erdoğan: "Çocukları ailelerine karşı kışkırtan zihniyet, aile, ülke ve millete toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh hastalığının işaretidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener