Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar...
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Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar...

27.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:51
Erdoğan:

Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız"

Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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Şu an buradasınız: Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar... - Haberler
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