Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar...

Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız"