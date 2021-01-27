Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar...
27.01.2021 12:51 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:51
Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız"
Erdoğan: "Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta