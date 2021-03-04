Erdoğan: "Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum."
04.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:34
Erdoğan: "Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum.
Erdoğan: "Çin'in Kuşak ve Yol Girişimini önemli bulduğumuzu, 'kazan kazan' temelinde bu girişimi desteklediğimizi ifade etmek istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun