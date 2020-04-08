Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA