Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
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Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi

22.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:27
Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK İzmir 7'nci Olağan İl Kongresi için geldiği İzmir'de, 30 Ekim'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK İzmir 7'nci Olağan İl Kongresi için geldiği İzmir'de, 30 Ekim'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7'nci Olağan Kongresi ve bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi. Havalimanından kongrenin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

Kongrenin yapıldığı salonun girişinde babaları Uğur Zengin ve kardeşler Ayda ve Atakan ile bir süre sohbet eden Erdoğan çifti, daha sonra salona giriş yaptı.

Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi
Son dakika: Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ailesiyle bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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