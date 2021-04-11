Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek...

Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız."