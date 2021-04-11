Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek...
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Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek...

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Erdoğan: '(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek...

Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız."

Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan
Ramazan'da kapatma mı olacak, tam kapanma mı? İşte kulislerde konuşulan plan

Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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