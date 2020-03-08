ERDOĞAN CHP ZİHNİYETİ SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK
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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

ERDOĞAN CHP ZİHNİYETİ SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri'de vatandaşlara hitap etti.

08.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:01
ERDOĞAN CHP ZİHNİYETİ SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silivri'de vatandaşlara hitap etti. Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek onu da yapacağız dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Çatalca kesiminin açılış töreni sonrası Silivri Belediyesi ve Silivri Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti sonrasında Silivri'de vatandaşlara hitap etti.

SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK

Kanal İstanbul projesinin stratejik bir adım olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu mesajları verdi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü üçüncü altın boynuz oldu mu boğazda, oldu. CHP zihniyeti bunu engellemeye kalktı. Aynı şekilde Marmaray'ı yaptık mı Bu CHP zihniyeti onu da engellemek için çok mahkemelere gitti ama engelleyemedi. Biz Marmaray'ı da yaptık mı Yaptık. Bitmedi. Avrasya Tüneli'ni de engellemek için gittiler. Engelleyebildi mi Orayı da yaptık. Şimdi de Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyorlar. CHP zihniyeti sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek onu da yapacağız. Çünkü hedefimiz Kanal İstanbul ile biz stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek. Zira boğaz artık bize yetmiyor. CHP zihniyeti zerre kadar çevreye saygınız varsa bu tankerlerin, kuru yük gemilerinin boğazdaki kazalarını görmüyor musunuz Hiç duymuyor musunuz İşte biz artık alternatif olarak Kanal İstanbul'u yapıyoruz ve Kanal İstanbul ile birlikte İstanbul büyük bir imkana büyük bir güce kavuşacak.

18 MART ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜ DE YAPIYORUZ

Bir başka adım daha atıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP isterseniz onu da engellemeye gelin. Oraya da bir ziyaret yapın. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü de yapıyoruz. Şu anda biliyorsunuz onun da direkleri yükselmeye başladı. Dünyanın en önemli, iki direk arası açıklığı olan çok ciddi bir asma köprüdür. 18 Mart'ta ben ziyarete gideceğim. Biz de iş var. Biliyorsunuz, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz olaya böyle bakıyoruz. Artık biz kendi insansız hava araçlarımızı, silahlı insansız hava araçlarımızı, akıncımızı uçuruyoruz. İşte İdlib'de bunları gördük. Bir zamanlar bize bunları vermiyorlardı. Şimdi biz bunları kendimiz yapar hale geldik. Yeni versiyonlar gündemde. Onları da yapacağız şeklinde konuştu.

Bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova'da yolsuzluktan her şey almış başını gidiyordu. CHP'nin bu belediyesinde bakanlığımız takibatını yaptı. Takibatı yaptıktan sonra da görevden alınmasına karar verildi ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN CHP ZİHNİYETİ SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK

Kaynak: DHA

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ERDOĞAN CHP ZİHNİYETİ SİZİN GÜCÜNÜZ, KUVVETİNİZ KANAL İSTANBUL'U ENGELLEYEMEYECEK

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