Erdoğan: "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar."
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Erdoğan: "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar."

13.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:29
Erdoğan:

Erdoğan: "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar.

Erdoğan: "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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