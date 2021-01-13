Erdoğan: "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar."
13.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:29
Erdoğan: "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar.
Erdoğan: "(CHP) Partilerinde işler kaset, taciz ve hırsızlıkla yürüdüğü için milletin tercihiyle göreve gelebilmeyi havsalalarına sığdıramıyorlar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin